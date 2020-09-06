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Denizli'de öğrenci otobüs kartlarına vize dönemi başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu “Denizli Öğrenci Kartı” vize dönemi başladı.

Kartlarda vize dönemi 3 Ekim 2020'de sona erecek.


Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu öğrenci kartlarında vize dönemi başladı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Denizli öğrenci kartlarının vizesinin mutlak suretle yapılması gerektiği, vizesi yapılmayan kartların kullanılamayacağı açıklandı. Bu kapsamda vize süreci başlayan Denizli öğrenci kartlarının son vize tarihinin ise 3 Ekim 2020 olduğu ifade edildi. Vizesi yapılmayan kartların 6 Ekim 2020 tarihinden sonra ise geçersiz kart olacağına dikkat çekildi.

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