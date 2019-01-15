Denizli'de öğrencilere ‘teknoloji bağımlılığı' semineri

3 gün süren seminerleri Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay verdi. Normal yaşantıda nasıl ki her bir vatandaşın adli sicil belgesi varsa aynı şekilde de bir sanal ortamdaki hesaplarına ilişkin bir CV'si olduğunu belirten Unay, sanal dünyanın zannedildiği kadar sanal olmadığını, sanal ortamlarda da işlenen suçların cezai müeyyidesinin olduğunu hatırlattı. Unay, iş başvurularında akademik geçmişin yanında sosyal medya paylaşımlarının da dikkate alındığını belirterek öğrencilerimizin mağdur olmaması için uyarılarda bulundu. Ardından konuşmasında teknoloji bağımlılığına dikkat çeken Unay, bu bağımlılığın diğer bağımlılıklardan çok daha tehlikeli olduğunu bu konuda ailelerin çok daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

“Yasaklama çözüm değil”

7 aylık bir çocuğun madde bağımlısı olmasının mümkün olmadığı gibi 70 yaşına kadar sigara kullanmayan birinin de sigara bağımlısı olmasının pek mümkün olmadığını hatırlatan Unay, teknoloji bağımlılığının diğer bağımlılıklara nazaran yaşının olmadığını 7 aylık bebeğe 1 saat tablet verilip elinden alındığında ağlamaya başladığını veya 70 yaşındaki bir insanın saatlerce sosyal medyada vakit geçirdiğini belirtti.

Seminere katılan bir öğrencinin “Siz bizden telefonu bilgisayarı kaldırıp internetin fişini çekmemizi mi istiyorsunuz?” sorusuna ise Unay, “Kesinlikle hayır. Amacımız sizlerin ve diğer insanlarımızın teknolojiden uzaklaşmaları değil, tam aksine teknolojiyi bilinçli kullanmalarıdır. Bilgisayarda oynadığınız oyunlarla saatlerinizi tüketmek yerine, siz o saatlerinizi kod yazarak geçirin oyunlar üretin satın istiyoruz” diye cevapladı.