İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 13 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 12’si lise ve üniversite öğrencisi olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 12'si lise ve üniversite öğrencisi olmak üzere 13 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Dinar-Uşak seferini yapan Can A. (46) idaresindeki 03 F 0535 plakalı midibüs, Çivril ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak devrildi. Kazada devrilen araçta bulunan 12 öğrenci çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki iş yerlerinden gelen vatandaşlar yaptı. Öğrencilerden bazıları araç içinden kendi imkanları ile çıkarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan öğrenciler B.A. (16), M.A. (20), F.B. (17), H.V. (20), E.B. (21), F.A. (22), M.G. (19), Ş.Y. (21), H.T. (23), B.K. (23), E.E. (20), O.A. (20) ile araç sürücüsü Can A. ambulanslar ile Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilerek başka bir otobüsle Uşak'a gönderildikleri bildirildi.


Öğrencilerin Dinar'dan Uşak'a sömestr tatiline gittikleri öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.