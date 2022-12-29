Denizli'de öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak laboratuvar açıldı

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Bozkurt ilçesinde İnceler Atatürk İlkokulu ve Ortaokuluna hayırseverler tarafından kazandırılan öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiğin bulunduğu laboratuvar açıldı.

Bozkurt İlçesi İnceler Atatürk İlkokulu ve Ortaokuluna hayırseverler tarafından kazandırılan bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiğin bir arada olduğu laboratuvarın açılışı yapılan törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine, Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Vali Yardımcısı Halil Canavar, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Bozkurt Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, DSO Başkanı Selim Kasapoğlu ve davetliler katıldı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici açılışta yaptığı konuşmasında, “Öğretme ve öğrenmede bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiğin entegrasyonunu vurgulayan bir eğitim modeli olan laboratuvarımız var. Laboratuvarın amacı, öğrencilerin 21. yüzyılda başarılı olmak için ihtiyaç duydukları problem çözme, eleştirel düşünme ve işbirliği gibi bilgi ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu laboratuvarlarla öğrencilerimizi 21.yüzyıl becerileriyle donanırken sadece mesleki anlamda değil yaşamının her alanında ihtiyacı olan becerileri kazanmalarını sağlamak istiyoruz. Bozkurt ilçesi İnceler Atatürk İlkokulu ve Ortaokulumuza laboratuvarı 28 hayırseverimizin katkısı ile yapıldı. Böylesine anlamlı bir laboratuvarı ilçemize kazandıranlar adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Laboratuvar açılışı protokol tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Laboratuvarı gezen davetliler yapılan çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.