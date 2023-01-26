Denizli'de okçular 2023'ün ilk atışını yaptı

Denizli'de Salon İl Şampiyonluğu müsabakaları farklı kategorilerde toplam 64 okçunun katılımı ile düzenlendi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleşen Salon İl Şampiyonluğu müsabakaları, Gümüşler Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda yapıldı. Yarışma; 9-10, 11-12, U15,U18, U21 ve Büyükler (Makaralı ve Olimpik) kategorilerinde toplam 64 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Şampiyonaya Gençlik Spor Kulübü, Denizli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Ferdi lisanslı sporcular katılım gösterdi. Müsabakalar sonunda ilk dört sırayı alan sporculara madalyaları protokol tarafından verildi. Sporcu velileri ve diğer sporseverlerin de büyük ilgi gösterdiği yarışmayı değerlendiren il temsilcisi Sevinç Bursalı, yarışmanın bu yılın ilk yarışması olduğuna dikkat çekerek, “Şubat ayının ilk haftasında Samsun'da yapılacak olan 13-14 yaş grubu müsabakalarına katılacak sporcuları seçme amacıyla yapılan bir yarışma. Malzemeye dayalı bir spor olduğu için kurulmuşken diğer kategorilerdeki sporculara da bir nebze olsun yarışma heyecanını yaşatmak adına tüm kategorilerde yarışmalar yaptık” dedi.

“Sınava dayalı bir sistemde yaşıyoruz”

Okçuluk sporunun yararlarına da değinen il temsilcisi Sevinç Bursalı, “Sınava dayalı bir sistemde yaşıyoruz. Okçuluk dikkat, yoğunlaşma bozukluğu, vücut duruşu, odaklanma, kendine güven, her şeyi tek başına yapabileceğin bir dal. Bu da senin sınav başarını o çizgide yaşadığın heyecan ile heyecanını kontrol altına alabilme gibi bir sürü yeteneğini geliştiren bir spor dalı olduğu için rehber öğretmenler danışmanlar ve ailelerin de yapmış olduğu takiplerle faydalılarını en üst seviyede bu spora yönelmeler başladı” ifadelerini kullandı.