Denizli'de okul servisleri ücretleri yenilendi

2023 eğitim öğretim yılında Denizli'de öğrenci okul servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı çerçevesinde 12 Eylül Pazartesi günü okullar açılacak. Denizli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası okul servisleri ücreti fiyat artışı için Denizli Servis Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile görüştü. Yapılan görüşme sonucunda öğrenci servislerine yüzde 13 ile 15 oranında zam yapıldı. Okul mesafesine göre yapılan fiyatlandırmada 0-3 kilometre arası 430 TL'den 490 TL'ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl 470 TL olan 3 ile 9 kilometre arası ücret 540 TL'ye yükseldi. Serviste 6-12 kilometre arasındaki ücret 610 TL, 12-30 kilometre ise 650 TL olarak belirlendi.

Servis hizmetinde 30 kilometre üzerinde her kilometre için 7,5 TL olarak açıklandı. Rehber ücreti ise 75 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı.