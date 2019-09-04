İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de okula dönüş hediyeleri Forum Çamlık AVM'den

Denizli Forum Çamlık Alışveriş Merkezi’nde (AVM) 4-10 Eylül tarihleri arasında 125 TL’lik alışveriş karşılığında okula dönüş hediyeleri için ”kazı-kazan” kampanyası başladı.

Denizli Forum Çamlık Alışveriş Merkezi'nde (AVM) 4-10 Eylül tarihleri arasında 125 TL'lik alışveriş karşılığında okula dönüş hediyeleri için ”kazı-kazan” kampanyası başladı.


Denizlililerin buluşma noktası Forum Çamlık, alışveriş yaparken kazandırmaya devam ediyor. 4 ile 10 Eylül tarihleri arasında saat 14.00-22.00 arasında gerçekleştirilecek kampanya ile çocukların okul heyecanına ortak olacak olan Forum Çamlık AVM'de aynı gün içinde yapılan 125 TL'lik alışveriş karşılığında içerisinde okula dönüş hediyelerinin bulunduğu ”kazı-kazan” kampanyası başlatıldı.


Kampanyada çocuklar için hazırlanan sırt çantası, boya kalemleri, kalemlik seti, hediye çekleri ve satranç setlerinin bulunduğu çeşitli hediyeler sahiplerini bekliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.