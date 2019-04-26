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Denizli'de ‘Okullar Arası Küçükler Tenis Turnuvası' sona erdi

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Okullar Arası Küçükler Tenis Turnuvası’ sona erdi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Okullar Arası Küçükler Tenis Turnuvası' sona erdi. Özel okulların 1. ve 2. olduğu turnuvada Hacı Halil Bektaş Ortaokulu ise üçüncü oldu.


Gerçekleştirilen turnuvada müsabakalar Denizli Tenis Kulübünde yapıldı. Turnuva erkekler ve kızlar kategorisinde yapıldı. Kent genelinden toplamda 7 okulun katıldığı turnuva oldukça çekişmeli geçti. Minikler turnuvada tüm hünerlerini sergilerken, turnuvanın birinci ve ikinciliğinde ipi göğüsleyen özel okullar oldu. Turnuvada Hacı Halil Bektaş Ortaokulu öğrencileri ise üçüncü oldu. Turnuvaya Hacı Halil Bektaş Ortaokulu öğrencileri beden eğitimi öğretmeni Resul Kaya öncülüğünde hazırlandı. Yarışmada üçüncülük kupasını kaldıran minikler ayrıca madalya ile ödüllendirildiler. Kız ve erkek tenis oyuncularını sevinçlerini ise sınıf ve okul arkadaşları ile paylaştılar.

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