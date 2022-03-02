Denizli'de okullar kar yağışı nedeniyle bir gün tatil edildi

Denizli'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde okulların tatil edildiği açıklandı.

Denizli Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizdeki olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından riskler oluşturabileceğinden 03 Mart 2022 Perşembe günü bir gün süreyle, tüm seviyedeki okullarda eğitim-öğretime ara verilmesine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelimizin idari izinli sayılmasına Valiliğimizce karar verilmiştir.” denildi.