İhlas Haber Ajansı

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Denizli'de ölü bulunan hayvanlar ekipleri harekete geçirdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 4 kedi ve 5 köpek ölü bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 kedi ve 5 köpek ölü bulundu. Hayvanların zehirlendiği iddia edildi


Akhan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde dışarı çıktıklarında kaldırımlarda ve boş arsalarda köpek ve kedi ölüleriyle karşılaştı. Bazı hayvanların can çekiştiğini gören çevre sakinleri, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, inceleme yaptı. Mahalle sokaklarından 4 kedi ve 5 köpeğin ölüsünü bulan ekipler, çevreden numune aldı.



Mahallede köpeğini telef olmuş halde buldu


Olayla ilgili konuşan Hasan Özdemir, kayıp köpeğini ararken birçok ölü hayvan bulduğunu söyledi. Kendi köpeğinin de zehirlendiğini iddia eden Özdemir, "Yaklaşık bir haftadan bu yana sahipli ve sahipsiz kedi ve köpekler katlediliyor. Yaşanan olayla ilgili olarak polise ve belediye ekiplerine ihbarda bulunduk. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

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