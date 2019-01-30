Denizli'de ölümlü trafik kazaları yüzde 28 azaldı

Otobüs firması sahipleri için Denizli Polis Evinde düzenlenen toplantıda konuşan Emniyet Müdürü Demir, trafik konusunun hayati önem taşıdığını belirtti. Trafik kazalarını en aza indirmek için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Demir, toplu taşımanın temel taşını oluşturan otobüs firması sahipleri ve şoförlerin polise yardımcı olması gerektiğini kaydetti. Denetimler nedeniyle zaman zaman firma sahipleri ve şoförlerle sıkıntılar yaşanabildiğini belirten Demir, "Sıkıntıyı yaşayalım ama lütfen tek bir vatandaşın burnu kanamasın. Geçen yıllara göre ölümlü trafik kazasında azalmalar yaşandı. Bu sevindirici bir durum biz bunu en aza indirmek için denetimlerimizi yapıyoruz” dedi.

“Ölümlü kazalarda yüzde 28 azalma oldu”

Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürü Mithat Tüzüner ise toplantıda bir sunum gerçekleştirdi. Tüzüner sunumunda, il genelinde 195 bin 381 otomobil ile 4 bin 47 otobüs olduğunu kentte 408 bin 619 kayıtlı araç bulunduğunu bildirdi. Kent genelinde meydana gelen ölüm trafik kazalarında bir önceki yıla oranla yüzde 28'lik azalma olduğunu aktaran Tüzüner, “2017 yılında 43 ölümlü kazada 51 kişi hayatını kaybederken 2 bin 589 kazada ise 4 bin 169 kişi yaralandı. 2018 yılında ise 31 ölümlü trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 35 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 668 kazada 4 bin 455 vatandaşımız yaralandı” ifadelerini kullandı.