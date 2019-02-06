Denizli'de ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliği

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan etkinlikler kapsamında Denizli Valisi Hasan Karahan'ın da katılımı ile farkındalık oluşturmak için uygulama yapıldı.

Lise Caddesi üzerinde bulunan 100. Yıl Mehmetçik Ortaokulunda yapılan etkinlikle “Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası”na destek veren Vali Karahan, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldığını söyledi. Vali Karahan, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un katılımı ile 100. Yıl Mehmetçik Ortaokulunda "yaya öncelikli trafik" algısı oluşturmaya yönelik düzenlenen farkındalık faaliyeti kapsamında okuldan çıkan öğrenciler yaya geçidine giderek karşıdan karşıya geçti. Öğrencilerle birlikte karşıdan karşıya geçen Vali Karahan ve Demir sürücülere emniyet kemerini taktığı ve yayalara yol verdikleri için teşekkür etti. Öğrenciler daha sonra Vali Karahan ile birlikte sürücülerin bilinçlenmesi için şoförlere broşür dağıttı.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle; sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundalar. Bu madde hükümlerine uymayan sürücülerin ise 488 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılacağı belirtildi.