Denizli'de organları bağışlanan 2 kişi 6 hastaya umut oldu

Denizli'de beyin ölümleri gerçekleştikten sonra aileleri tarafından organları bağışlanan iki kişiden alınan börek ve karaciğerler 6 hastaya umut oldu.

30 Aralık'ta bilinç kaybı nedeniyle Çardak Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Servergazi Devlet Hastanesine sevk edilen 66 yaşındaki Ayni Sarı, yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra beyin damarlarında tıkanıklık saptanarak hemen Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Yoğun bakımda 4 gün yaşam mücadelesi veren Ayni Sarı'nın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Sarı'nın 2 böbreği ve karaciğeri İzmir'den gelen ekipler tarafından alındı. Karaciğer ve bir böbrek Ege Üniversitesine diğer böbrek de İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

28 Aralık'ta ani bilinç kaybı nedeniyle Servergazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran 85 yaşındaki kadın hasta, çekilen tomografi sonucunda beyninde yaygın kanama olduğu saptanarak hemen Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 gün sonunda hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesiyle yapılan görüşmeler sonunda kadının organları bağışlandı. Yine İzmir'den gelen ekipler kadının karaciğer ve böbreklerini aldı. Alınan organlardan karaciğer Ege Üniversitesine, böbrekler de İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

"2 karaciğer ve 4 böbrek Türkiye'de organ bekleyen ailelere gönderildi"

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk yakınlarını kaybeden ailelere baş sağlığı dileyerek, "Ülkemizde organ nakline ihtiyaç duyan hasta sayısına her geçen gün yenileri eklenmektedir. Öte yandan organ bağışçısı oranı maalesef henüz yeterli seviyelerde değildir. Toplumsal bir sorun olan bu durum yine toplumumuzun duyarlılığıyla, organ bağışında bulunmasıyla çözülecektir. Bu doğrultuda Servergazi Devlet Hastanesinde aynı günde iki organ bağışı gerçekleşti. Hayatını kaybedenlerden alınan 2 karaciğer ve 4 böbrek Türkiye'de organ bekleyen ailelere gönderildi. Organ bağışında bulunan ailelere çok teşekkür ediyorum" dedi.