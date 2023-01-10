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Denizli'de orman yangını

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde ormanlık alanda başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ormanlık alanda başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldı.



Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi İsrafil Deresi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı şiddetli rüzgarında da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi.



Yangın sezonu olmaması nedeniyle sadece karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası devam ediyor.

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