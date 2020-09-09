İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

Denizli’nin Kale ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda çıkan yangın sonucunda 3 hektar alan zarar gördü.

Denizli'nin Kale ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda çıkan yangın sonucunda 3 hektar alan zarar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucunda yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.


Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Yenidere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Orman Yangınlarıyla Mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahaleler sonucunda yangın daha fazla büyüyerek yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü. Yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.