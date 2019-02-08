Denizli'de otizmli çocuklar için protokol imzalandı

PAÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Eğitimde İş Birliği' protokolü imzalandı. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen protokol törenine, Vali Hasan Karahan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Uzman Dr. Ahmet Büber ve Öğretim Üyesi Dr. Ömer Başay katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PAÜ Tıp Fakültesi arasında imzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolü çerçevesinde otizmli çocukların erken teşhisi ve tedavisinde işbirliği sağlanması ve özel bir eğitimden geçirilerek topluma kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Rektör Bağ imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin kentteki otizmli öğrencilere, çocuklara yönelik bir proje olduğunu hatırlattı.

“Giderek artan bir otizm oranı var”

Törende konuşan Vali Karahan'da projenin önemine dikkat çekerek, “Maalesef sebepleri tam anlaşılamasa da giderek artan bir otizm oranı var. Önceden bindelik rakamlardaydı şimdilerde yüzdelik rakamlara indi diye biliyorum. Tabi bu konuda ailelerin, özellikle annelerin bilinçli olması gerekmektedir. Çocuğunu dikkat edip farklı bir durumu varsa ilgili hekime ulaştırılmasının sağlanması ve yine okulda da öğretmenlerinin dikkatli olup otizmin belirtilerini erken fark edip ilgili hastane ya da ilgili doktora ulaştırması tedavi açısından büyük önem arz ediyor. Bunu sağlamak için böyle güzel bir proje PAÜ Tıp Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla gerçekleşiyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol için imzalar atıldı.