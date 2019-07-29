Denizli'de otluk arazide yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde içinde kümeslerin bulunduğu otluk arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Aktepe Mahallesi'nde içinde kümeslerin bulunduğu otluk bir alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, kümeste bulunan 5 tavuk, 5 horoz ve 1 ördeği sağ olarak kurtardı.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında 3 kedi telef oldu.