İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Buldan ilçesi Girne Mahallesi Toprakçı Kaşı mevkinde meydana geldi. İsmet S., idaresindeki 20 RH 332 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrol çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç yoldan çıkarak şarampole girip ağaca çarptı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta yaralanarak sıkışan İsmet A. ile yanında yolcu olarak bulunan A.A.'yı çıkardı. Yaralılar ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İsmet A., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.