İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de otomobil alev alev yandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı.


Sümer Mahallesi Çal Caddesi'nde park halindeki Hurşit Ünal'a ait olan 34 VJ 5098 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.


Polis olayla ilgili incele başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.