İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Denizli’de elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Denizli'de elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza 29 Ekim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karcı Mahallesi istikametine seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 20 PT 009 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Yahya Haccuma idaresindeki elektrik bisiklet çarpıştı. Kazada savrularak yerde sürüklenen ve kasksız olan elektrik bisikletteki Yahya Haccuma ve Ahmet isimli şahıs kafalarını yola çarparak ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin yardımına koştuğu yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.