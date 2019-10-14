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Denizli'de otomobilin çarptığı kamyonet tarlaya devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli’de otomobilin arkadan çarptığı kamyonet takla atarak tarlaya devrildi.

Denizli'de otomobilin arkadan çarptığı kamyonet takla atarak tarlaya devrildi. Kazada kamyonette bulunan 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Çivril ilçesi Cabar Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice A. idaresindeki 20 L 1322 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde giden Mehmet Korucu (30) yönetimindeki 20 LF 334 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yoldan çıkan kamyonet, takla atarak tarlaya devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kamyonette bulunan Mustafa Kırnata'nın (19) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ise ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonrası gencin cenazesi de otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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