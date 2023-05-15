Denizli'de oyların ilçelere göre dağılımı belli oldu

Denizli İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarını açıkladı. Seçimde il genelinde kurulan 2 bin 461 sandığa kayıtlı 795 bin 283 seçmenden, 728 bin 949'u oy kullandı. Yapılan tasnif ve sayım işlemlerine göre 712 bin 62'si itiraz olmadan ve 335'i de itiraz üzerine geçerli sayılmak üzere toplam 712 bin 397 geçerli oy kullanıldı. Geçersiz sayılan oylar ise 16 bin 552 olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.89'lik oranla 312 bin 652, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.36'lık oranla 344 bin 507, Sinan Oğan yüzde 7.09'luk oranla 50 bin 500 ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce'de yüzde 0.67'lik oy oranıyla 4 bin 738 oy aldı.

Seçimin kesin olmayan sonuçlara göre Denizli'de AK Parti aldığı yüzde 33,73'lük oy oranı ile 3, CHP aldığı yüzde 32,1'lik oy oranı ile 3 ve İYİ Parti'de aldığı 14,29'luk oy oranıyla 1 milletvekili çıkardı. Sayılan oyların partilere göre dağılımı ise şu şekilde sıralandı:

AK Parti 238 bin 413, CHP 228 bin 223, MHP 59 bin 346, İYİ Parti 102 bin 251, Memleket Partisi 9 bin 892, BBP 10 bin 343, Yeniden Refah Partisi 9 bin 659, Yeşil Sol Parti 16 bin 767, TİP 7 bin 179, ZP 18 bin 505, Millet Partisi bin 25, HAK-PAR 610, TKP 513, TKH 204, Sol Parti 623, Genç Parti 2 bin 814, Yenilik Partisi 270, HKP 479, VP bin 44 ve GBP 625.

13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi:

Acıpayam: Recep Tayyip Erdoğan 20 bin 761, Kemal Kılıçdaroğlu 15 bin 157, Sinan Oğan 2 bin 306, Muharrem İnce 332.

Babadağ: Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 347, Kemal Kılıçdaroğlu bin 814, Sinan Oğan 299, Muharrem İnce 55.

Baklan: Recep Tayyip Erdoğan bin 873, Kemal Kılıçdaroğlu bin 850, Sinan Oğan 185, Muharrem İnce 21.

Bekilli: Recep Tayyip Erdoğan bin 791, Kemal Kılıçdaroğlu 2 bin 736, Sinan Oğan 218, Muharrem İnce 27.

Beyağaç: Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 367, Kemal Kılıçdaroğlu bin 879, Sinan Oğan 209, Muharrem İnce 53.

Bozkurt: Recep Tayyip Erdoğan 3 bin 254, Kemal Kılıçdaroğlu 3 bin 851, Sinan Oğan 400, Muharrem İnce 76.

Buldan: Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 74, Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 45, Sinan Oğan bin 361, Muharrem İnce 216.

Çal: Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 440, Kemal Kılıçdaroğlu 6 bin 976, Sinan Oğan 684, Muharrem İnce 105.

Çameli: Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 364, Kemal Kılıçdaroğlu 3 bin 396, Sinan Oğan 711, Muharrem İnce 193.

Çardak: Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 525, Kemal Kılıçdaroğlu 2 bin 999, Sinan Oğan 357, Muharrem İnce 61.

Çivril: Recep Tayyip Erdoğan 19 bin 032, Kemal Kılıçdaroğlu 18 bin 492, Sinan Oğan 2 bin 107, Muharrem İnce 289.

Güney: Recep Tayyip Erdoğan 3 bin 056, Kemal Kılıçdaroğlu 3 bin 616, Sinan Oğan 258, Muharrem İnce 76.

Honaz: Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 995, Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 945, Sinan Oğan bin 303, Muharrem İnce 171.

Kale: Recep Tayyip Erdoğan 7 bin 619, Kemal Kılıçdaroğlu 4 bin 507, Sinan Oğan 980, Muharrem İnce 176.

Sarayköy: Recep Tayyip Erdoğan 7 bin 357, Kemal Kılıçdaroğlu 12 bin 845, Sinan Oğan bin 149, Muharrem İnce 129.

Serinhisar: Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 327, Kemal Kılıçdaroğlu 4 bin 214, Sinan Oğan 659, Muharrem İnce 59.

Tavas: Recep Tayyip Erdoğan 15 bin 680, Kemal Kılıçdaroğlu 12 bin 014, Sinan Oğan bin 771, Muharrem İnce 223.

Merkezefendi: Recep Tayyip Erdoğan 90 bin 580, Kemal Kılıçdaroğlu 119 bin 795, Sinan Oğan 17 bin 014, Muharrem İnce bin 071.

Pamukkale: Recep Tayyip Erdoğan 98 bin 210, Kemal Kılıçdaroğlu 109 bin 376, Sinan Oğan 18 bin 529, Muharrem İnce bin 405.

28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi:

Acıpayam: AK Parti 15 bin 865, CHP 10 bin 335, MHP 3 bin 579, İYİ Parti 4 bin 556, MP 430, BBP 607, Yeniden Refah Partisi 845, Yeşil Sol Parti 86, ZP 768

Babadağ: AK Parti bin 781, CHP bin 355, MHP 436, İYİ Parti 495, MP 75, BBP 29, Yeniden Refah Partisi 51, Yeşil Sol Parti 9, ZP 100

Baklan: AK Parti bin 355, CHP bin 167, MHP 434, İYİ Parti 710, MP 30, BBP 28, Yeniden Refah Partisi 47, Yeşil Sol Parti 6, ZP 61

Bekilli: AK Parti bin 423, CHP 2 bin 133, MHP 286, İYİ Parti 555, MP 44, Yeniden Refah Partisi 41, BBP 28, Yeşil Sol Parti 19, ZP 77.

Beyağaç: AK Parti bin 67, CHP bin 68, MHP 557, İYİ Parti 907, MP 16, BBP 20, Yeniden Refah Partisi 44, Yeşil Sol Parti 4, BBP 20, ZP 56.

Bozkurt: AK Parti 2 bin 532, CHP 2 bin 722, MHP 601, İYİ Parti bin 7, MP 85, BBP 43, Yeniden Refah Partisi 64, Yeşil Sol Parti 54, BBP 43, ZP 157.

Buldan: AK Parti 5 bin 932, CHP 5 bin 894, MHP bin 723, İYİ Parti 3 bin 135, MP 272, BBP 246, Yeniden Refah Partisi 147, Yeşil Sol Parti 96, ZP 484.

Çal: AK Parti 3 bin 919, CHP 4 bin 817, MHP bin 309, İYİ Parti 2 bin 92, Yeniden Refah Partisi 138, BBP 120, MP 134, Yeşil Sol Parti 30, ZP 215.

Çameli: AK Parti 6 bin718, CHP 2 bin 412, MHP bin 332, İYİ Parti bin 65, MP 159, BBP 88, Yeniden Refah Partisi 153, Yeşil Sol Parti 19, ZP 190.

Çardak: AK Parti bin 967, CHP 2 bin 1, MHP 389, İYİ Parti 861, MP 59, BBP 81, Yeniden Refah Partisi 79, Yeşil Sol Parti 17, ZP 143.

Çivril: AK Parti 12 bin 786, CHP 12 bin 22, MHP 4 bin 754, İYİ Parti 6 bin 201, MP 406, BBP 630, Yeniden Refah Partisi 411, Yeşil Sol Parti 398, ZP 676.

Güney: AK Parti 2 bin 256, CHP 2 bin 665, MHP 696, İYİ Parti 882, MP 63, BBP 37, Yeniden Refah Partisi 39, Yeşil Sol Parti 17, ZP 77.

Honaz: AK Parti 6 bin 579, CHP 6 bin 282, MHP bin 369, İYİ Parti 2 bin 827, MP 305, BBP 857, Yeniden Refah Partisi 259, Yeşil Sol Parti 520, ZP 520.

Kale: AK Parti 5 bin 202, CHP 2 bin 673, MHP 2 bin 421, İYİ Parti bin 598, MP 162, BBP 359, Yeniden Refah Partisi 191, Yeşil Sol Parti 24, ZP 231.

Sarayköy: AK Parti 5 bin 639, CHP 8 bin 311, MHP bin 328, İYİ Parti 2 bin 899, MP 222, BBP 109, Yeniden Refah Partisi 165, Yeşil Sol Parti bin 434, ZP 453.

Serinhisar: AK Parti 3 bin 379, CHP 2 bin 696, MHP bin 291, İYİ Parti bin 293, MP 94, BBP 877, Yeniden Refah Partisi 107, Yeşil Sol Parti 19, ZP 169.

Tavas: AK Parti 11 bin 893, CHP 7 bin 478, MHP 3 bin 33, İYİ Parti 4 bin 896, MP 255, BBP 325, Yeniden Refah Partisi 269, Yeşil Sol Parti 117, ZP 512.

Merkezefendi: AK Parti 69 bin 746, CHP 76 bin 654, MHP 15 bin 825, İYİ Parti 33 bin 463, MP 3 bin 223, BBP 2 bin 635, Yeniden Refah Partisi 3 bin 235, Yeşil Sol Parti 9 bin 518, ZP 6 bin 464

Pamukkale: AK Parti 75 bin 389, CHP 72 bin 656, MHP 17 bin 373, İYİ Parti 31 bin 648, MP 3 bin 858, BBP 3 bin 116, Yeniden Refah Partisi 3 bin 279, Yeşil Sol Parti 4 bin 329, ZP 7 bin 141.