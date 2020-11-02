Denizli'de pandemi kurallarına uymayan 502 kişiye 424 bin 368 TL ceza

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 26 Ekim ile 01 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 448 kişiye 403 bin 200 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 54 kişiye ise 21 bin 168 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 502 kişiye 424 bin 368 bin TL para cezası uygulandı.