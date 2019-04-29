Denizli'de pedallar sağlıklı yaşam için döndü

Yeşilay Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği bisiklet turu kapsamında Türkiye'nin 50 şehriyle birlikte Denizli'de de pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi.

Hafta sonu Merkezefendi ilçesi Adalet Parkı meydanında buluşan bisiklet severlerin yoğun ilgi gösterdiği tur ile bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam için farkındalık oluşturuldu. Yeşilay ve Bisikletliler Derneği işbirliği Türkiye'nin her yanında düzenlenen 9. Yeşilay Bisiklet Turu öncesinde konuşma yapan Yeşilay Denizli Şube Başkanı “Yeşilay olarak, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam için birçok etkinlikler düzenliyoruz. Bisiklet Turu her yıl, bir önceki yıla göre daha büyük ilgi görüyor. Bisiklet yediden yetmişe herkese hitap eden bir spor. Gençlerin yanı sıra, çocuklar ve kadınlar ve yaşlıların katılımı bizi oldukça memnun ediyor. Turumuza katılan ve sağlıklı yaşam mesajımıza ortak olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Yakar, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin 81 ilinde Yeşilay Bisiklet Turunun düzenlenmesini hedeflediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Adalet Parkı meydanında başlayan bisiklet turu, Albayrak meydanı, Şehit Öğretmen Yusuf Batur caddesi, MKM Kavşağı istikametini takip ederek Adalet Parkı meydanında sona erdi.