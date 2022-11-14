Denizli'de PKK ve FETÖ operasyonu

Denizli'de gerçekleştirilen PKK ve FETÖ operasyonunda, yakalanan 5 şüpheli hakkında adli makamlarca işle yapıldı.

Denizli genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan 1 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ operasyonunda ise toplamda 4 şüpheli daha yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.