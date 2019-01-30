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Denizli'de plastik kasa fabrikası alevlere teslim oldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde plastik kasa üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde plastik kasa üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangında fabrikada büyük çapta maddi zarar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Menteş Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Kızılcasögüt Sanayi Sitesi'nde dün saat 22.00 sıralarında, Asım Bulut'a ait plastik kasa üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.


Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çivril İtfaiyesi yangına 12 araç ve 32 personelle müdahale etti.


Yangın 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürülürken fabrikanın çatısı çöktü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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