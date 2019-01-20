Denizli'de polis aracı ile çöp kamyonu çarpıştı: 2 polis yaralı

Denizli'de polis aracı ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis hafif yaralandı. Kazada devrilen çöp kamyonundan çıkan temizlik görevlileri ise büyük bir soğukkanlılıkla çevrede temizlik yaptı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi 3123. Sokak ta meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 20 A 7251 plakalı polis aracı ile bir ilçe belediyesine ait Adem Aygün idaresindeki 34 UG 2188 plakalı çöp kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan çöp kamyonu devrilirken, polis aracı ise yol ortasında durabildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada polis aracında bulunan polis memurları Ahmet S. ile Ali A. yaralandı. Hafif şekilde yaralanan ve kendi imkanları ile araçtan çıkan polis memurları, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda trafiği bir süre kontrollü olarak verdi.

Devrilen çöp kamyonundan çıkan temizlik görevlileri ise kamyondan yola savrulan çöpler ile kaza esnasında araçlardan kopan parçaları topladı. Temizlik görevlilerinin kazanın ardından büyük bir soğukkanlılıkla işlerine devam etmesi dikkat çekti. Devrilen çöp kamyonunda bulunan bir temizlik görevlisi ile yaşadıkları kazayı anlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.