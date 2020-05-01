İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de polis kısıtlamanın birebir uygulanması için yoğun çaba gösteriyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli’de ilan edilen günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri aldığı geniş güvenlik önlemleri ile deyim yerindeyse adeta ‘kentte kuş uçurtmadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'de ilan edilen günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri aldığı geniş güvenlik önlemleri ile deyim yerindeyse adeta ‘kentte kuş uçurtmadı.' Gece başlayan denetimler gündüzde yoğun bir şekilde devam ediyor.


İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 30'u büyükşehir olan, 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Denizli'de gece kısıtlamanın başlamasıyla beraber hayat adeta durdu. Polis kısıtlama ile birlikte, kent giriş çıkışları ile birlikte kent meydanı, kavşaklarda ve ana arterler ile caddelerde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri 09.00-14.00 arasında verilen market alıverişi izninde sokağa çıkan vatandaşların gerekli sorgulamalarını yaparak tedbirleri bir an olsun bile elden bırakmadı. Kent meydanında çevik kuvvet de dahil olmak üzere polis ekipleri sabit ve gezici devriye gezerek kısıtlama kararının birebir uygulanması için yoğun çaba gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.