Denizli'de polisleri dinleyen şahıslardan 2 adet telsiz ele geçirildi

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 110 şahıs yakalanırken, 613 farklı asayiş olayında ise 355 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 7-14 Eylül2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 15 bin 593 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 110 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 82 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 49'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kuru sıkı tabanca, 103 adet fişek, 1 adet çalıntı minibüs, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çelik para kasası, 2 çalıntı otomobil müzik çaları, 7 adet kesici delici alet, 3 bin 270 TL çalıntı para, 2 adet Emniyet Müdürlüğü telsiz dinlemeye yönelik telsiz ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 613 farklı asayiş olayında ise 355 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.