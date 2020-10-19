Denizli'de polisleri dinleyen şahısların üstünden 2 adet telsiz yakalandı

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 115 şahıs yakalanırken, 644 farklı asayiş olayında ise 382 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 12 ile 18 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 26 bin 209 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 115 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 97 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 53'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 11 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 224 adet fişek, 2 adet bıçak, 2 adet telsiz, 2 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı cep telefonu, dolandırıcılık olayında alındığı tespit edilen 10 bin TL, 4 adet bilezik, 2 adet büyük altın, 3 adet yarım altın, 2 adet çeyrek altın ve 1 adet alyans ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 644 farklı asayiş olayında ise 382 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.