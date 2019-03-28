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Denizli'de polisten zehir tacirlerine ağır darbe: 25 kişi tutuklandı

Denizli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mart ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 77 kişi gözaltına alınırken şahıslardan 25’i çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.

Denizli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mart ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 77 kişi gözaltına alınırken şahıslardan 25'i çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı. Operasyonlarda torba evi olarak adlandırılan yerlerde yapılan aramalarda ise binlerce uyuşturucu hap ile çeşitli türlerde uyuşturucular yakalandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mart ayı içerisinde zehir tacirlerine yönelik Pamukkale ve Acıpayam ilçelerinde çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Kent merkezinde para karşılığı farklı kişiler yerleştirilerek uyuşturucu madde satışı yaptırılan bir ikameti tespit eden polis, parçalar halinde adrese getirilerek satışa hazırlanan uyuşturucu maddelerin depolandığı alanları da ortaya çıkardı. ‘Torba evi' olarak tabir edilen evde yapılan aramalarda 368 adet ecstasy hap ve 340 gram esrar ele geçirildi. İkametin yan tarafında yer alan ve zehir tacirleri tarafından zula amaçlı kullanılan metruk binada ise narkotik madde arama köpekleri ile arama yapıldı. Bu aramada ise 830 adet ecstasy hap bulundu. Bölgede zula yöntemiyle uyuşturucu madde gizlendiği tespit edilen başka bir adreste ise üzeri mermer ile kapatılan balkon duvarı oyuğundan 784 adet ecstasy hap çıkartıldı. Yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde yaklaşık 2 bin adet ecstasy hap yakalandı.



Operasyonlarda 77 kişi gözaltına alındı


Acıpayam ilçesinde bulundukları köy ve yakın arazileri kullanarak yasa dışı kenevir eken ve esrar üretimi yapan şahısları takibe alan narkotik ekiplerince 1 kilo 500 gram esrar yakalandı.


Yapılan çalışmalarda ayrıca 150 gram eroin, 131 gram metamfetamin, 40 gram afyon sakızı, 150 mililitre likit esrar, 36 gram skunk, 50 gram sentetik kannobinoid ve 44 adet sentetik hap yakalandı.


Operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde ticareti suçlarına karışan 77 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 32 kişiden 25'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

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