Denizli'de, Ramazan alışverişleri hız kazandı

Ramazan ayı öncesi Denizli'de vatandaşlar alışverişlerini hızlandırırken, alışverişlerin gözdesi ise her yıl olduğu gibi bu yılda hurma oldu. Vatandaşlar güzel hurma bulabilmek için dükkan dükkan gezdi.

Denizli'de oruç tutacak vatandaşlar Ramazan alışverişleri için çarşı pazara akın etti. Alışverişlerde en çok tercih edilen yerlerin başında ise hurma satıcıları ve kasaplar geldi. Yarın kalkılacak sahur ve ertesi gün yapılacak iftar için vatandaşlar alışveriş telaşına düştü. Vatandaşların alışverişlerinde ilk çaldıkları kapı ise sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurma satıcıları oldu. Hurma satışlarından en çok yumuşak hurma türlerinin tercih edildiğini belirten satıcılar, kilogram fiyatlarının ise 20 TL'den başlayarak arttığını kaydetti. Satışların Ramazan ayı gelmesi ile arttığını dile getiren satıcıların, fiyatların ise geçen yılı göre döviz kurunda yaşanan değişiklik nedeni ile yükseldiğini dile getirdi. Esnaf her şeye rağmen vatandaşların yine de Ramazan sofralarının baş tacı olan hurmayı soflarından eksik etmediklerini ve aldıklarını söyledi.

Tavuk fiyatları 12 TL'den başlıyor

Kırmızı etin fiyatının yüksek olmasından dolayı tavuk geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda da en çok tercih edilen ürünlerin başında geldi. Bütün tavuğun kilogram fiyatının 12-13 TL arasında değiştiğini söyleyen kasap esnafı, beyaza ete Ramazan öncesinde zam geldiğinden dolayı fiyatının geçen yıla göre yüksek olduğunu vurguladı. Bütün tavuktan sonra en fazla satılan kanat ve but gibi ürünlerin ise kilogram fiyatının 20-25 TL arasında değiştiği öğrenildi.