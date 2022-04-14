Denizli'de Ramazan coşkusu etkinlikler şenleniyor

Her güne ayrı bir program ile Denizlililerin Ramazan ayında vazgeçilmez mekanı haline gelen Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi aynı anda iki özel etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazanın ayının kentte dolu dolu yaşanması için hazırladığı birbirinden güzel programlar tüm hızıyla devam ediyor. Denizlililerin Ramazan ayında vazgeçilmez mekanı haline gelen Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi aynı anda iki özel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Büyükşehir'le Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Fatma Yıldız Salonu'nda çocuklara özel İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan Faik Ertener'in kaleme aldığı ve yönettiği "Siz Ne Dersiniz?" adlı müzikli danslı çocuk oyunu sahnelendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterisinde kahkaha dolu anlar eksik olmadı. Aileleri ile birlikte bu keyifli oyuna gelen çocuklar unutulmaz bir akşam yaşadı. "Siz Ne Dersiniz?" adlı müzikli danslı çocuk oyunu bu akşam, Denizlili miniklerle Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde buluşacak.

Nihal Salda sevilen türküleri seslendirdi

Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki bir diğer etkinlik ise Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleşti. Türk Halk Müziği sanatçısı Nihal Salda'nın sahne aldığı programda Ege, Orta Anadolu ve Trakya bölgelerine ait türküler seslendirildi. Konserde Nihal Salda'nın seslendirdiği birbirinden güzel türküler büyük beğeni topladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan etkinlikleri çerçevesinde bu akşam Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçılarının hazırladığı “Yeşilçam Şarkıları” adlı konser ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Saat 20.30'dan itibaren ise eski Ramazanları aratmayan programlar Denizlililer için gerçekleştirilecek.