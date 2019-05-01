Denizli'de Ramazan pidesi 2 TL'den satılacak

Denizli'de yaklaşan Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pide bu yıl 2 TL'den satılacak.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, düzenlediği basın toplantısı ile bu seneki Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl 300 gramlık Ramazan pidesinin 1 lira 75 kuruştan satıldığını hatırlatan Başkan Karadaban, bu sene alınan 2 TL'lik zam kararının ani alınan bir karar olmadığını ve ilgili komisyonlarla görüşüldükten sonra zammın yapıldığını kaydetti. Un fiyatları ile birlikte hammadde fiyatlarının arttığını kaydeden Başkan Karadaban açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Federasyonun geçen sene 7 lira 30 kuruş olarak açıkladığı Ramazan pidesi kilogram fiyatını bu sene 8 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Aradaki yüzde 16'lık bir zam görünüyor. Ramazan geldiği için fiyat yükseldi, zam yapıldı gibi bir algı oluşmasın. 1 yıllık süreçte çok badirelerden geçtik, un ve hammadde fiyatları inanılmaz yükseldi. Bu anlamda ilgili bakanlıkların devreye girmesi ile un fiyatlarının spekülatif anlamda yükselişleri engellendi. Esnafımız biraz rahat etse de, esnaf aldığı unu ekmek üretiminde tekrar yerine koyamıyordu. Denizli'de bu sene 250 gramlık Ramazan pidesi fiyatı 2 TL. Çevre illere göre birçok fiyatları en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bu zam kararı anlık alınan bir karar değil. Çevre illere göre gramaj olarak da en uygun şekilde fiyatı ayarladık. Geçen sene ise 300 gramlık Ramazan pidesi 1 lira 75 kuruştu. Bu sene 2 TL, bu fiyatın üzerinde satanlara cezai işlem yapabiliriz ama bunun altında satılabilir."