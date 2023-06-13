Denizli'de robotik diz cerrahisi ilk kez Tekden'de uygulandı

Denizli Tekden Hastanesi'nde ilk robotik diz protezi cerrahisi işlemi Op. Dr. Necip Özateş ve Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, Kayseri Tekden Hastanesi Ortopedi doktorlarından Prof. Dr. Ahmet Güney ile birlikte ekip olarak gerçekleştirildi. Robotik diz cerrahisi, daha kısa süreli iyileşme ve daha az ağrı ile hasta konforunun üst düzey olduğu bir yöntemdir. Özel Denizli Tekden Hastanesi başarılı hekimleri tarafından uygulanan robotik cerrahi ile hastalarına daha güvenli bir sağlık hizmeti sunuyor”

“Robotik cerrahi sayesinde iyileşme süreci daha kısa ve daha az ağrılı olmaktadır. ”

Özel Denizli Tekden Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarından Op. Dr. Necip Özateş, “Robot cerrahisi sayesinde protez seçimi ve ebatı belirlenir operasyon öncesinde protezin yerleşim açıları en doğru ve kesin bir şekilde hesaplanarak istenilen ölçülere göre kemik hazırlanır ve uygulama gerçekleşir. Ameliyat esnasında kesilerin oluşturulması robotik cerrahi uygulaması ile gerçekleşmektedir. Diz protezi ameliyatlarında standart cerrahi protezlerin dışında robotik sistem vasıtasıyla hastaya daha uyumlu, daha kişiselleştirilmiş cerrahi yöntem olan robotik cerrahi uygulanmaktadır. Robotik cerrahi sayesinde iyileşme döneminin daha kısa ve daha az ağrı ile hasta konforu sağlandığı bilinmektedir. Hastanemizde robotik cerrahi tedavisini güvenle uygulamaktayız” dedi.

“Robotik cerrahi ameliyatlarında daha az kemik kesi yapılması protezin ömrünün uzatmaktadır”

Hastanede robotik cerrahi ameliyatlarının başarılı bir şekilde uygulanmaya başlandığından bahseden Ortopedi ve Travmatoloji doktorlarından Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, “Robotik protez cerrahisinde, ameliyatta yapılacak kesilerin ve protez yerleşiminin ameliyattan önce planlanması sayesinde birçok avantaj elde edilmektedir. Bu avantajlardan bazıları şu şekildedir; Robotik cerrahi ameliyatlarında daha az kemik kesi yapılması, hata riskinin sıfıra indirilmesi, mükemmel protez yerleşimi sayesinde protezin ömrünün uzaması ve en önemlisi de hastaların iyileşme sürecini kısaltarak normal yaşantıya daha kısa sürede adapte olması sağlanmaktadır. Hastanemizde robotik cerrahiyi ekibimizle başarılı bir şekilde uygulamaktayız” şeklinde bilgi verdi.