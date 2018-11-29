Denizli'de ‘Sabah Namazı Buluşması' yapıldı

Denizli İl Müftülüğünün Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen ‘Sabah Namazı Buluşması', Hilal Camii'nde gerçekleştirildi.

Süleymaniye Camii Müezzin Kayyımı Mehmet Koçyiğit'in katılımıyla yapılan "Sabah Namazı Buluşması" programına, Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Palabıyık, Merkezefendi İlçe Müftüsü Talat Özmet, Pamukkale İlçe Müftüsü Nihat Sevil, Divan-ı Âli Camii İmam Hatibi Yunus Bozmaz, sivil toplum kuruluşu başkanları, din görevlileri ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Program, sabah ezanı sonrası İl Müftülüğü Uzman Vaizi Hasan Sözer'in yaptığı sohbet ile başladı. Koçyiğit'in sabah namazını kıldırmasının ardından, Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftülüğü İlahi Korosu tarafından ilahiler seslendirildi.

Programda konuşması yapan İl Müftüsü Aşık, "Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle ‘Sabah Namazı Buluşması'nı dün Delikliçınar Yeni Cami'de bugün de bu camimizde icra ettik. Bu programımıza icabet eden, güzel mabedi dolduran siz saygı değer cemaatimizi canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Program Merkezefendi İlçe Müftüsü Talat Özmet'in yaptığı dua ile sona erdi.