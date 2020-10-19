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Denizli'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Denizli genelinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, trafikte durma noktasına geldi, bazı bölgelerde su doldu.


Denizli'de sabahın erken saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, gün boyu devam edeceği belirtildi. Sabah başlayan yağmur yağışı giderek hızlanırken adeta gökten boşalırcasına yağarken kırsal kesimlerde daha sonra yerini doluya bıraktı. Şiddetli yağan yağmur sebebiyle işe ve okula giden vatandaşlar dükkan önlerine ve kapalı alanlara sığındı. Yağmur yağışı ara ara Denizli'de devam ederken meteorolojiden alınan verilere göre yağışların Çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi.



Bugün ise yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, İç Anadolu'nun batısı, Giresun'un doğusu ve Trabzon'da kuvvetli olması beklenirken, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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