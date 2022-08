Denizli'de sağlık çalışanları ve vatandaşlar kan bağışında bulundu

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Güney Ege Bölge Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasında Denizli Devlet Hastanesi ve Servergazi Devlet Hastanesi'nde kurulan Kızılay kan bağış noktalarında sağlık çalışanları ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Zaman zaman kan stoklarının azalması, kan bağışının az olması ve kanın sürekli ihtiyaç olmasından dolayı Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Güney Ege Bölge Kan Merkezi tarafından ‘Şifa Veren Eller Kan Veriyor' temalı kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyada Denizli Devlet Hastanesi ve Servergazi Devlet Hastanesi'nde kurulan mobil kan alma noktalarında 2 gün boyunca sağlık çalışanları ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

“Yapılan bir kan bağışı ile hayat kurtarabilirsiniz”

Kan bağışının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, bir ünite kan bağışı ile 3 kişinin hayatının kurtarılabileceğini söyledi. Kan bağışı konusunda örnek olmak amacıyla Denizli İl Sağlık Müdürlüğü olarak kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirten Öztürk; “Türk Kızılayı Güney Ege Bölge Kan Merkezi yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Müdürlük olarak kan bağışı kampanyası düzenlemeye karar verdik. Zaman zaman kan stoklarının azaldığını bildiğimiz için sağlık çalışanları olarak kan bağışında bulunmak ve örnek olmak istedik. Kan bağışı konusunda hepimizin özverili olması gerekmektedir. Çünkü vatandaşlarımıza bir ihtiyaç halinde Kızılay'ın kan stoklarının yeterli olması gerekir. Yine yapılan her bir kan bağışının hayat kurtaracağı da unutulmamalıdır. Biz sağlık çalışanları olarak belirli periyotlarla geçtiğimiz yıllarda da kan bağışı kampanyaları düzenlemiştik. Umarım vatandaşlarımız da her an kana ihtiyaç duyulabileceği düşüncesiyle daha duyarlı olurlar ve kan verme noktasında Kızılay'a destek olurlar. Düzenlediğimiz kan bağışı kampanyamızda toplamda 80 ünite kan toplayarak ihtiyaç halinde 240 kişiye hayat olacak kan stoku temin edilmiş oldu. Kan bağışında bulunun tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.