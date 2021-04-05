Denizli'de sağlıkçıların yüzde 80'i, yaşlıların ise yüzde 78'i aşılandı

Denizli'de yürütülen aşı çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 259 bin aşı yapıldı. Yaklaşık 147 bin kişi 1. doz, 112 bin kişi de 2. doz aşısını oldu. Sinovac aşısının yanında artık BioNTech aşısının da Denizli'de başladığını belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, vatandaşların randevu alırken istediği aşıyı seçebileceğini söyledi.

Korona virüs ile mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymakla beraber, en önemli silahın aşı olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli'de aşı çalışmalarının; Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği gruplamalar baz alınarak sistemli şekilde devam ettiğini söyledi. İl sağlık Müdürü Öztürk: “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede aşı çalışmalarımız İlimizde başarılı şekilde uygulanmaya devam ediyor. İlk olarak sağlık çalışanlarımızın aşılanması ile başlayan süreçte; bugün gelinen noktada 60 yaş üstü vatandaşlarımız ile eşleri ve risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser, diyaliz hastaları, down sendromu olan ve immuno supresif tedavi alan vatandaşlarımız öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. Türkiye olarak aşı tedariki ve uygulaması konusunda çok iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Sinovac aşısının yanında artık BioNTech aşısı da Ülkemizde uygulanmaya başlandı. Bu imkanlara sahip iken, aşı sırası gelen vatandaşlarımızın konuya gerekli hassasiyeti göstererek mutlaka aşı olmalarını istiyoruz. Çünkü bu salgınla mücadeleyi kazanabilmemizin tek yolu; tedbirlere uymak ve toplumun büyük çoğunluğunun aşı olmasıdır. İlimizde özel ve kamuya ait tüm sağlık kurumlarında aşı uygulaması devam etmekte olup, İlçe sağlık müdürlüklerimize bağlı mobil ekiplerimiz de riskli gruptaki vatandaşlarımızın evine giderek, aşılarını yapmaktadırlar” diye konuştu.

Vatandaşlarımız Sinovac veya BioNTech Aşılarından İstediğini Seçebilirler

Denizli'de günde 6-8 bin arasında aşı uygulandığını belirten Öztürk, İl geneli sağlık personelinde yüzde 80, 65 yaş ve üzerinde yüzde 78 aşılama hedefine ulaşıldığını, diğer belirlenen gruplarda da aşı çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Aşının koruyuculuğundan faydalanabilmek için aşı sırası gelenlerin bir an önce randevusunu alarak aşısını yaptırması gerektiğini belirten Öztürk, “Aşı sırası gelen vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya 182'den randevu alabilir, randevu oluştururken de aşı seçeneği aşamasında Sinovac veya BioNTech aşısını tercih edebilirler. BioNTech aşısı şu anda Denizli Devlet Hastanesi'nde cumartesi pazar günleri de dahil gece saat 21:00'e kadar yapılmakta olup bu aşıyı tercih eden vatandaşlarımız randevularını oluşturarak aşılarını yaptırabilirler. Unutmayalım ki; bu mücadeleyi aşılarımızı yaptırarak ve kurallara uyarak hep beraber kazanacağız. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine dikkat edelim ve zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmemeye özen gösterelim” dedi.