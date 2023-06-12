Denizli'de sahte rehber ve acentelere geçit verilmiyor

Denizli'de yerli ve yabancı turistlere nitelikli hizmet verilmesi hedefiyle sahte rehber ve acentelere karşı denetim yapılıyor.

Denizli'nin dünyaca ünlü turizm bölgesi olan Pamukkale ve Akköy bölgelerinde Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aydın Turist Rehberleri Odası, Turist Rehberleri Odaları Birliği ve TÜRSAB Pamukkale BTK işbirliği ile denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 7 adet rehbersiz tur faaliyeti, 2 adet belgesiz acentacılık faaliyeti, 1 adet sözleşme yapmayan rehber, 2 adet zorunlu sağlık ve seyahat sigortası yapmayan acenta, 4 adet acente belge eksikliği tespit edilirken sorumlularına cezai işlem uygulandı.

Turizm sezonunun yeni başladığı Pamukkale ve Akköy bölgelerinde, her gün farklı bir turizm merkezlerinde denetimlerinin yıl boyu sürdürüleceği bildirildi.