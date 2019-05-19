Denizli'de şampiyonluk kutlamaları

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Tavas ilçesinde taraftarlar Galatasaray’ın şampiyonluğunu torpil patlatarak kutladı.
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas ilçesinde taraftarlar Galatasaray'ın şampiyonluğunu torpil patlatarak kutladı. Polis maytap atılmaması için vatandaşları uyardı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında rakibi Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, tarihindeki 22. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftarlar sokaklara döküldü. Denizli'nin Tavas ilçesinde sarı-kırmızı taraftarlar, ilçe meydanında yüzlerce torpil patlattı. Torpillerin ardı arkasına patlaması üzerine sürücüler zor anlar yaşadı. Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri taraftarları, maytap atmamaları yönünde sık sık uyardı.