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Denizli'de satranç turnuvası

Denizli’de Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Denizli Temsilciliğinin birlikte organize satranç turnuvasında 8-11 yaş arasında 130 küçük sporcu yarıştı.

Denizli'de Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Denizli Temsilciliğinin birlikte organize satranç turnuvasında 8-11 yaş arasında 130 küçük sporcu yarıştı.


Denizli'de Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Denizli Temsilciliğinin birlikte organize ettiği satranç turnuvaları sürüyor. Önceki hafta 7-12 yaş müsabakalarında 100 sporcunun katıldığı yarışmaların ardından bu hafta sonu da 8-11 yaş müsabakaları yapıldı. Özel bir alışveriş merkezinin ev sahipliğinde cuma akşamı başlayan ve hafta sonu da devam eden yarışmalarda 130 küçük sporcu yarıştı. Yarışmalarda küçükler kategorisinde son olarak 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde 9-10 yaş grupları yarışacak. Turnuvaların çekişmeli ve güzel yarışmalara sahne olduğunu belirten Satranç İl Temsilcisi Ayşegül Akdeniz, çocukların heyecanla beklediği ödül töreninin 2 Aralık Pazar günü yapılacağını bildirdi. Küçükler kategorisinde tüm yaş gruplarının tamamlanmasıyla yıldızlar kategorisinde yarışmalara geçileceği kaydedildi.

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