Denizli'de satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllerini aldı

Denizli'de ilk kez bir kulüp organizasyonu ile yapılan ‘En İyi 100 Elo Satranç Turnuvası' büyük heyecan ile gerçekleştirildi. Milli Takım Antrenörü ve İl Temsilcisi Yardımcısı Alper Eren'in organizasyonu ile gerçekleştirilen turnuvaya birçok ilden sporcu katıldı.

Büyük heyecana sahne olan turnuvada Mehmet Emin Yalçın, Hüseyin Bayko, Ömer Ünsal, Emirhan Akıncı ve Yiğit Sarp Çallıoğlu turnuvada derece aldı. Turnuvada ilk 10'a giren sporculara madalya, ilk 3'e giren sporculara kupa ve madalya, ilk 5'e giren sporcularda para ödülü verildi. Milli Takım Antrenörü ve İl Temsilcisi Yardımcısı Alper Eren, turnuvanın büyük heyecana sahne olduğunu ve birçok ilden sporcunun katıldığını belirterek, “Güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.