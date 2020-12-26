Denizli'de şehidin ismi 2 okula verildi

Kuzey Irak'ta 1995 yılında sınır ötesi operasyonda şehit düşen Denizlili Jandarma Komando Er Veysel Pekakça'nın ismi Kale ilçesinde lise ve ortaokulda yaşatılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 1995 yılında Kuzey Irak'a gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonda şehit düşen Denizlili Jandarma Komando Er Veysel Pekakça'nın ismi Kale ilçesinde iki okulda yaşatılacak. Kale Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu isimleri törenle değiştirildi. Törene Şehit Annesi Ümmühan Pekakça, Kale ilçe Kaymakamı Abdülkadir Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Muhammet Talha Tutar, Kale ilçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım ve beraberindeki protokol üyeleri, davetliler katıldı.

“Hatıralarını hep birlikte yaşatacağız”

Şehidin annesi Ümmühan Pekakça, Kale ilçe Kaymakamı Abdülkadir Şahin'in koluna girerek okulun önüne geldi. Konuşmaların ardından duygulanan anne Pekakça, herkese teşekkür ettiğini söyledi. Pekakça, “Şehit Komando Er Veysel kendisini bizlere her zaman hatırlacak, hatırlatmış olacak. Öğrenciler, çocuklar ağabeylerini öğrenerek yetişecekler. Hatıralarını hep birlikte yaşatacağız” dedi.