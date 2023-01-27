Denizli'de şehir içi otobüsleri yarın ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı toplu açılış töreninde, şehre kazandırılacak tesislerin sevincini hep beraber yaşamak için Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ocak 2023 Cumartesi günü bir dizi program ve toplu açılış töreni için Denizli'ye gelecek. 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda saat 13.00'te düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehre kazandırılan toplam 232 tesisin açılışını yapacak. Yaklaşık 18 milyar TL yeni yatırım bedeli bulunan 232 tesisin Denizli'ye kazandırılmasının sevincinin hep birlikte yaşanması için 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ücretsiz olacak.

Bakanlıkların, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin Denizli'de hayata geçirdiği 232 tesisin toplu açılış töreni 28 Ocak Cumartesi günü 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda saat 13.00'te başlayacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizlililere seslenecek.