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Denizli'de şehitlere saygı yürüyüşü

İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik yapılan hain saldırıda 36 askerin şehit olmasının ardından Denizli’de şehitlere saygı ve saldırılara tepki yürüyüşü yapıldı.

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik yapılan hain saldırıda 36 askerin şehit olmasının ardından Denizli'de şehitlere saygı ve saldırılara tepki yürüyüşü yapıldı.


Denizli kent merkezinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda son buldu. Birçok vatandaş Türk bayrakları açarak başlayan yürüyüş, bulvar boyunca devam etti. Vatandaşlar, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene', ‘Vatan sana canım feda' şeklinde sloganlar atarak hain saldırıya tepki gösterdi. Yürüyüş 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nın da saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasının ardından son buldu.


Öte yandan, vatandaşlar cep telefonları ile o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.


Canlı heykel olarak sanat icra eden 2 sanatçı ise sokakta belli bir sure Türk bayrağı açarak durmaları vatandaşlardan büyük ilgi gördü.


Grup üyeleri bir süre slogan atmasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

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