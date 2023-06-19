Denizli'de selin yaraları sarılıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, aşırı yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Pamukkale ilçesinin Cankurtaran Mahallesi ile Tavas ilçesinin Sarıabat Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Zolan, yaraları hep birlikte sardıklarını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, aşırı yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Pamukkale ilçesinin Cankurtaran Mahallesi ile Tavas ilçesinin Sarıabat Mahallesi'ni ziyaret etti. İlk olarak Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Zolan'a Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Osman Zolan su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi DESKİ ekiplerinin çalışmalarını inceledi. Burada bir süre çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Zolan, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileğinde bulundu, yaraların en kısa zamanda sarılacağını söyledi. Pazar günü gerçekleşen aşırı yağışlardan en çok etkilenen bir diğer mahalle olan Tavas ilçesinin Sarıabat Mahallesi'ni de ziyaret eden Başkan Zolan burada Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ile birlikte hemşehrilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

“Tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor”

Yaşanan afetin ardından tüm ekiplerin bölgede çalışmalara başladığını kaydeden Başkan Zolan, Pamukkale Belediyesi, Tavas Belediyesi ve diğer tüm kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, “Allah'ım beterinden korusun. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmaması. Tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Hemşehrilerimizin yaralarını hep birlikte sarıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.