Denizli'de Sesi Görenler Futbol 1. Lig karşılaşması

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Sesi Görenler Futbol 1.
Lig karşılaşmaları kapsamında Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), Bursa Yıldırım Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada GESK rakibine 5-1 mağlup oldu.
Karşılaşma Şirinköy Semt Sahasında oynandı. Karşılaşma her iki takım futbolcularının dün meydana gelen çatışmada şehit olan askerler için saygı duruşu ile başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Yıldırım Belediyesi'nin 3-1'liküstünlüğü ile son bulurken, karşılaşma sonunda sie ev sahibi takım konuk ekibe 5-1 mağlup oldu.
Her takımın 5 futbolcu ile gözleri bantlı olarak çıktığı sahada futbolcuların oynadığı topta ise zil sistemi bulunuyor. 25 dakikalık iki devre üzerinden oynanan karşılaşmada kaleciler ve antrenörler oyuncuları yönlendirilebiliyorlar.