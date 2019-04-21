Denizli'de Sesi Görenler Futbol 1. Lig karşılaşması

Lig karşılaşmaları kapsamında Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), Bursa Yıldırım Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada GESK rakibine 5-1 mağlup oldu.

Karşılaşma Şirinköy Semt Sahasında oynandı. Karşılaşma her iki takım futbolcularının dün meydana gelen çatışmada şehit olan askerler için saygı duruşu ile başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Yıldırım Belediyesi'nin 3-1'liküstünlüğü ile son bulurken, karşılaşma sonunda sie ev sahibi takım konuk ekibe 5-1 mağlup oldu.

Her takımın 5 futbolcu ile gözleri bantlı olarak çıktığı sahada futbolcuların oynadığı topta ise zil sistemi bulunuyor. 25 dakikalık iki devre üzerinden oynanan karşılaşmada kaleciler ve antrenörler oyuncuları yönlendirilebiliyorlar.