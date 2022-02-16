Denizli'de sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli'nin de yer aldığı Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece artacağını belirtti.

Kentte aylardır süren soğuk ve yağışlı hava bugünden itibaren yerini güneşli havaya bırakmaya başladı. Meteorolojinin günlük hava tahmin raporuna göre, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'nin yer aldığı bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığın daha da artması beklendiği tahmininde bulundu. Yarında itibaren sıcaklıklarının 4 ile 6 derece yükselmesi beklenirken soğuk havanın ise kenti terk etmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada Denizli'de Perşembe 17 Cuma, 15 Cumartesi 14, Pazar günü hava sıcaklığın 17 dereceye ulaşacağı ön görülürken, rüzgarın ise güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği açıklamasında bulundu.