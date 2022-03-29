Denizli'de sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak

Denizli'de hava sıcaklığının, 30 Mart ile 4 Nisan 2022 tarihleri arasında mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlerine göre yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Bölgemizde bulunan Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak illerinde 30 Mart ile 4 Nisan 2022 tarihleri arasında Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar artmaya başlayacak. Önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede 5 ila 10 derece hava sıcaklıklarının yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak, iç ve yüksek kesimlerde, kar örtüsünün yüksek olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. İl merkezlerimizde bu hafta içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Afyonkarahisar'da 21 derece, Denizli'de 25 derece ve Uşak ilinde ise 24 derece olması bekleniyor” denildi.